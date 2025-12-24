Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор объяснил, почему «Оренбург» провалил концовку осенней части сезона в РПЛ

Эдуард Мор объяснил, почему «Оренбург» провалил концовку осенней части сезона в РПЛ
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о причинах провальных результатов «Оренбурга» в концовке осенней части сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В клубе в самый последний момент узнали, что останутся в Премьер‑Лиге. К этому моменту все лидеры уже покинули команду, новый состав формировался под Первую лигу. У оренбуржцев просто не было времени, чтобы собрать состав для выступления в РПЛ. Поэтому концовка летне‑осенней части текущего чемпионата получилась для них провальной», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В четырёх заключительных турах осенней части сезона чемпионата России «Оренбург» набрал одно очко, один раз сыграв вничью при трёх поражениях. Это привело к тому, что к зимней паузе уральский клуб с 12 очками в 18 матчах опустился на 15-е место — в зону прямого вылета, пропустив вперёд «Пари НН».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Оренбург» отправил футболку в космос в честь Дня космонавтики

Материалы по теме
Вратарь «Оренбурга» Овсянников: у нас большие перспективы отыграться и выровнять ситуацию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android