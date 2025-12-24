Эдуард Мор объяснил, почему «Оренбург» провалил концовку осенней части сезона в РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о причинах провальных результатов «Оренбурга» в концовке осенней части сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В клубе в самый последний момент узнали, что останутся в Премьер‑Лиге. К этому моменту все лидеры уже покинули команду, новый состав формировался под Первую лигу. У оренбуржцев просто не было времени, чтобы собрать состав для выступления в РПЛ. Поэтому концовка летне‑осенней части текущего чемпионата получилась для них провальной», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В четырёх заключительных турах осенней части сезона чемпионата России «Оренбург» набрал одно очко, один раз сыграв вничью при трёх поражениях. Это привело к тому, что к зимней паузе уральский клуб с 12 очками в 18 матчах опустился на 15-е место — в зону прямого вылета, пропустив вперёд «Пари НН».

