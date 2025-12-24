Скидки
Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» и «Милан» могут сыграть товарищеский матч в Саудовской Аравии

«Манчестер Юнайтед» может провести товарищескую встречу в Саудовской Аравии в феврале 2026 года. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, у английского клуба появилось свободное окно в календаре, которое планируют использовать для коммерческого выезда на Ближний Восток с участием основного состава.

Матч планируется на середину февраля. Переговоры с саудовской стороной уже состоялись, однако официальные соглашения пока не подписаны. В качестве потенциального соперника рассматривается «Милан», что придаёт встрече дополнительный статус и интерес со стороны болельщиков.

В случае достижения договорённостей матч станет частью стратегии клубов по расширению глобального присутствия и укреплению бренда за пределами Европы.

