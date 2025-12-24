Видеообзор победы ДР Конго над Бенином с голом Бонгонда в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе D встречались сборные ДР Конго и Бенина. «Леопарды» победили со счётом 1:0.

На 16-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета D сборная Сенегала уверенно обыграла Ботсвану со счётом 3:0. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.