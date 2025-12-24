Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы ДР Конго над Бенином с голом Бонгонда в матче Кубка африканских наций

Видеообзор победы ДР Конго над Бенином с голом Бонгонда в матче Кубка африканских наций
Комментарии

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе D встречались сборные ДР Конго и Бенина. «Леопарды» победили со счётом 1:0.

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
ДР Конго
Окончен
1 : 0
Бенин
1:0 Бонгонда – 16'    

На 16-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета D сборная Сенегала уверенно обыграла Ботсвану со счётом 3:0. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Материалы по теме
Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол Топ-события среды: Овечкин vs Панарин, матчи «группы смерти» на Кубке Африки и баскетбол
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android