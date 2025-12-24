Скидки
Павел Яковлев: Карседо — интересный тренер, но выдержит ли он давление в «Спартаке»?

Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал информацию о возможном назначении в московский клуб тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо.

«ПСЖ» — топ-клуб, команда звёзд, где каждый футболист — личность. Там не всем было интересно быть на 100% вовлечёнными в тренировочный процесс, как того требовали Эмери и Карседо. Это вопрос величины клуба. В рамках России «Спартак» — большая команда. Справится ли Карседо с давлением со стороны прессы, игроков, болельщиков? Это зависит от него. Наверняка Хуан сделал выводы из работы в «ПСЖ», и теперь в «Пафосе» его все слушают.

Тяжело сказать, сможет ли Карседо работать в Москве. Как тренер — интересный, но насколько он готов выдерживать психологический пресс? «Спартак» постоянно обсуждают, создают вокруг команды разные моменты», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

