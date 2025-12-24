Скидки
Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Прямая трансляция
20:30 Мск
«Разница в счёте должна быть больше». Артета — о матче «Арсенала» с «Кристал Пэлас»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен. «Канониры» повели благодаря автоголу на 80-й минуте и пропустили ответный мяч на 90+5-й минуте.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

«Беспокоит ли меня пропущенный нами гол? Да, ну, то, как мы пропустили, — за это нужно отдать должное сопернику и тому, как они это сделали. Но я думаю, что сегодня разница в счёте должна быть намного больше — три или четыре гола, и тогда не стоит беспокоиться о том, что произойдёт в последние минуты», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

