«Он изначально был в тупике». Кирилл Брейдо — о Шпилевском в «Пари НН»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском. Специалист возглавил нижегородцев прошлым летом. На зимний перерыв «Пари НН» ушёл, занимая 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Понятно, что ожидания были высоки, но что такое ожидания? Ожидания — это какая была пресса под него, правильно? Какая была проделана работа по пиару, делалось это сознательно или нет. Изначально это завышает ожидания.

Например, я как человек, который занимается коммуникациями и пиаром, могу сказать, что в принципе завышать ожидания плохо. Их надо занижать. Потому что если ты их завысил, то уже находишься в тупике. Вот он изначально находился в тупике. А мы так говорим, вот, «Пари НН»… Как будто до этого «Пари НН» играл прекрасно, волшебно, а команду развалили. Ну нет», — сказал Брейдо в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».