Кот-д'Ивуар — Мозамбик. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета поделился впечатлениями от серии пенальти с «Кристал Пэлас»

Тренер «Арсенала» Артета поделился впечатлениями от серии пенальти с «Кристал Пэлас»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

«Что мне особенно понравилось, так это то, что, несмотря на эмоциональную напряжённость, мы контролировали ситуацию и хладнокровно исполняли пенальти, это было действительно убедительно.

Пенальти были невероятными. Все они были очень разными, но игроки, опять же, продемонстрировали отличное самообладание, много индивидуальности и мастерства, чтобы реализовать их. Мы очень хорошо сыграли, и в конце Кепа сделал всё, что нужно, чтобы помочь нам пройти дальше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

