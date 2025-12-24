Тренер «Арсенала» Артета поделился впечатлениями от серии пенальти с «Кристал Пэлас»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен.

«Что мне особенно понравилось, так это то, что, несмотря на эмоциональную напряжённость, мы контролировали ситуацию и хладнокровно исполняли пенальти, это было действительно убедительно.

Пенальти были невероятными. Все они были очень разными, но игроки, опять же, продемонстрировали отличное самообладание, много индивидуальности и мастерства, чтобы реализовать их. Мы очень хорошо сыграли, и в конце Кепа сделал всё, что нужно, чтобы помочь нам пройти дальше», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.