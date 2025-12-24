Голкипер «Арсенала» Аррисабалага прокомментировал победу в игре с «Кристал Пэлас»

Голкипер лондонского «Арсенала» Кепа Аррисабалага высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен.

«Мы прошли в следующий раунд, мы довольны. Считаю, что мы приложили огромные усилия. Думаю, в первом тайме мы должны были забить пару голов — мы играли очень хорошо. А во втором тайме всё было более ровно.

Даже в таком темпе у нас были хорошие шансы. В нескольких матчах мы пропускали на последних минутах, так что это то, о чём нужно задуматься. И, конечно, нужно отдать должное ребятам, они потрясающе били пенальти. Они держали нас в игре и давали мне возможность сделать сейв», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт клуба.