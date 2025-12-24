Артета оценил игру Жезуса в матче «Арсенала» с «Кристал Пэлас» в Кубке лиги

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего Габриэла Жезуса в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен. «Канониры» повели благодаря автоголу на 80-й минуте и пропустили ответный мяч на 90+5-й минуте.

«Я так рад. И сегодня, кажется, это был его 100-й матч. Это объясняет его путь. Много трудностей на этом пути. Но игрок с невероятной стойкостью, бойцовским духом и силой духа, который спустя 11 месяцев смог показать такую ​​игру. Так что здорово, что он вернулся», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».