Аррисабалага высказался о важности концентрации в серии пенальти после гола в концовке

Голкипер лондонского «Арсенала» Кепа Аррисабалага высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен. «Канониры» повели благодаря автоголу на 80-й минуте и пропустили ответный мяч на 90+5-й минуте.

«Эмоционально нужно быть сосредоточенным, сильным, потому что, очевидно, когда пропускаешь гол на последней минуте и дело доходит до серии пенальти, нужно на 100% сконцентрироваться на тех, кто бьёт пенальти, нужно отразить удар. Так что это была смена мышления, и это сработало.

Мы готовы ко всему, к любому возможному сценарию. Мы играли против очень сильной команды, так что такое может случиться. Поэтому мы говорили об этом заранее. У нас очень хорошая группа вратарей, мы общаемся между собой и стараемся сосредоточиться на следующем пенальти, всегда на следующем», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт клуба.