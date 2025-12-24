Определились главные претенденты на подписание Бастони из «Интера»

Определились главные претенденты на подписание защитника «Интера» Алессандро Бастони. Так, в борьбе за итальянского футболиста сойдутся «Барселона» и «Ливерпуль», сообщает портал Quotidiano Sportivo.

Ожидается, что переговоры о пролонгации контракта Бастони с «Интером» не увенчаются успехом.

В нынешнем сезоне защитник «Интера» принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.