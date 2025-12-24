«Состав точно не слабее «Краснодара». Александр Мостовой — о «Спартаке»

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о московском «Спартаке». На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 очками в активе.

— Состав «Спартака» способен бороться за звание чемпиона?

— Конечно, способен! Состав там точно не слабее «Краснодара», который очень сильно зависит от Кордобы. Если лучший нападающий чемпионата, не дай бог, получит травму, краснодарцам придётся очень тяжело, — приводит слова Мостового Livesport.

В 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится в конце февраля 2026 года.