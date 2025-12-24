Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Гласнер прокомментировал поражение «Кристал Пэлас» в матче Кубка лиги с «Арсеналом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Команде удалось отыграться благодаря голу защитника Марка Гехи на 90+5-й минуте. Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержал «Арсенал» со счётом 8:7.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

«Конечно, когда проигрываешь, когда проигрываешь по пенальти, всегда испытываешь разочарование. С другой стороны, я очень доволен игрой во втором тайме, особенно после ужасной игры в первом. Вальтер Бенитес спас нас от поражения, но второй тайм был намного лучше, игра была равной», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».

