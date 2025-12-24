Гласнер прокомментировал поражение «Кристал Пэлас» в матче Кубка лиги с «Арсеналом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Команде удалось отыграться благодаря голу защитника Марка Гехи на 90+5-й минуте. Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержал «Арсенал» со счётом 8:7.

«Конечно, когда проигрываешь, когда проигрываешь по пенальти, всегда испытываешь разочарование. С другой стороны, я очень доволен игрой во втором тайме, особенно после ужасной игры в первом. Вальтер Бенитес спас нас от поражения, но второй тайм был намного лучше, игра была равной», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».