Оливер Гласнер: не помню, чтобы когда-либо видел столько хорошо исполненных пенальти

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом». Команде удалось отыграться благодаря голу защитника Марка Гехи на 90+5-й минуте. Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержал «Арсенал» со счётом 8:7.

«В этом году у нас уже было две серии пенальти, и мы выиграли обе, а сегодня «Арсеналу» повезло. Честно говоря, я много раз смотрел серии пенальти, но не помню, чтобы когда-либо видел столько хорошо исполненных пенальти. Всегда кто-то промахивается, и сегодня это был один из наших игроков, но никто не виноват», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».