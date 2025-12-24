Аррисабалага высказался о предстоящих матчах «Арсенала» с «Челси» в 1/2 финала Кубка лиги

Голкипер лондонского «Арсенала» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от матчей со столичным «Челси» в 1/2 финала Кубка английской лиги. Ранее Аррисабалага выступал за «Челси». Матчи пройдут 14 января и 3 февраля.

«Сейчас, если мы хотим трофей, то это именно то, чего мы желаем. Мы должны бороться с сильными командами. Думаю, оба полуфинала — важные игры, будет тяжело, но мы хорошо подготовимся к игре. Мы будем готовы и будем бороться до конца», — приводит слова Аррисабалаги официальный сайт «Арсенала».

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.