Главная Футбол Новости

Аршавин раскритиковал «Динамо» за увольнение Марцела Лички

Аршавин раскритиковал «Динамо» за увольнение Марцела Лички
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об уходе Марцела Лички с должности главного тренера московского «Динамо». Чешский специалист покинул клуб 1 мая 2025 года.

«Динамо» никогда не мечтало быть так высоко, но оказавшись там два раза и понюхав чемпионство… Я как-то Марцелу звонил и говорю: «Марцел, не нервничай. Потому что я знаю людей, которые всё равно тебя уберут. Поэтому спокойно тренируй». И полгодика он дотренировал. Так вот «Динамо» здорово за последние [годы] как клуб выросло, деньги зарабатывают, стадион прикольный, ещё что-то. Меня в ложе приглашают. Молодцы, кстати.

Но они не мечтали даже, что такой результат будет, причём с Марцелом. С ними чуть чемпионом не стали и потом подумали: «Ну что-то Марцел тренер какой-то не такой. С обороной у него слабенько. Вот сейчас мы звезду пригласим, и будет суперрезультат». И что?» — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

