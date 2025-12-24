Гласнер рассказал о состоянии Ричардса, покинувшего поле на носилках в игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал о состоянии защитника Криса Ричардса, которого унесли с поля на носилках после столкновения с нападающим «Арсенала» Габриэлом Жезусом в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» выиграл со счётом 1:1, 8:7 пен.

«Он получил удар по ноге, и её пришлось зашивать. Я не знаю, сколько швов, но несколько.

Врач сказал, что выглядит не так уж плохо. Я всегда надеюсь, мы должны надеяться… Я не знаю, будет ли он в порядке к игре с «Тоттенхэмом», но я всё ещё надеюсь, что он вернётся к матчу с «Фулхэмом», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.