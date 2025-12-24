Скидки
Футбол Новости

«Плохие люди, водка и мафия». Дркушич раскрыл стереотипы о России в Словении

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал о стереотипах о России, которые распространены у него на родине — в Словении.

— Когда ты переходил в «Сочи», то были ли какие-то стереотипы, которые впоследствии развеялись?
— Были (смеётся). Знаете, мы все в Европе смотрим американские фильмы, и в них русские всегда показаны через глупые заезженные стереотипы: представлены мафией, убийцами и просто в роли плохих людей, злодеев. Ещё там любят показывать, что здесь все пьют водку и по улицам ходят медведи. Но любой, кто приедет сюда, увидит, как здесь всё дружелюбно, красиво и модно. Конечно, после переезда в Сочи я узнал и увидел много нового, удивился! — приводит слова Дркушича «Советский спорт».

