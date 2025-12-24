Президент «Фенербахче» Саран сдал положительный тест на наркотики — Fanatik

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран сдал положительный тест на наркотики, сообщает онлайн-издание Fanatik. По данным источника, в образце волос функционера были обнаружены следы кокаина. Отчёт отправлен в Генеральную прокуратуру Стамбула, а сам Саран находится под подпиской о невыезде.

Садеттин Саран — турецко-американский спортсмен, бизнесмен и спортивный руководитель. Должность президента «Фенербахче» он занял в сентябре этого года.

По состоянию на сегодняшний день «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда отстаёт от лидирующего «Галатасарая» на три очка.