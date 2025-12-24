Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Фенербахче» Саран сдал положительный тест на наркотики — Fanatik

Президент «Фенербахче» Саран сдал положительный тест на наркотики — Fanatik
Комментарии

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран сдал положительный тест на наркотики, сообщает онлайн-издание Fanatik. По данным источника, в образце волос функционера были обнаружены следы кокаина. Отчёт отправлен в Генеральную прокуратуру Стамбула, а сам Саран находится под подпиской о невыезде.

Садеттин Саран — турецко-американский спортсмен, бизнесмен и спортивный руководитель. Должность президента «Фенербахче» он занял в сентябре этого года.

По состоянию на сегодняшний день «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Команда отстаёт от лидирующего «Галатасарая» на три очка.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Фенербахче» согласовал сделку с полузащитником ПСВ Верманом — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android