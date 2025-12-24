Источник: «Енисей» и Сергей Ташуев находятся в финальной фазе переговоров

Красноярский «Енисей» близок к назначению Сергея Ташуева на пост главного тренера. Клуб и специалист находятся в финальной фазе переговоров. Об этом сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

По информации источника, срок контракта обсуждается по схеме: полгода плюс год. Это наиболее вероятный вариант. Отмечается, что стороны хотят присмотреться друг к другу и создать трамплин на будущее, а в следующем сезоне тренер уже надеется на аккумуляцию усилий и постановку высоких целей.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка после 21 матча. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (48).