Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Футбол

Алжир — Судан: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнется в 18:00

Алжир — Судан: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 18:00
Сегодня, 24 декабря, состоится матч 1-го тура группы Е Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Алжира и Судана. Команды будут играть на стадионе «Принц Мулай Хассан» в Рабате (Марокко). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Алжир
Не начался
Судан
В группе Е, кроме Алжира и Судана, выступят сборные Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка африканских наций
Турнирная таблица Кубка африканских наций
