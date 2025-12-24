Скидки
Кот-д'Ивуар — Мозамбик: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 20:30

Кот-д'Ивуар — Мозамбик: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 24 декабря, состоится матч 1-го тура группы F Кубка африканский наций, в котором встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Мозамбика. Команды будут играть на стадионе «Марракеш» в Марракеше (Марокко). Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Мозамбик
В группе F, кроме Кот-д'Ивуара и Мозамбика, выступят сборные Габона и Камеруна.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка африканских наций
Турнирная таблица Кубка африканских наций
