Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: в следующие два дня игроки ничего не услышат

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал, как игроки команды должны провести праздничные дни.

«В следующие два дня они ничего не услышат. Я думаю, сейчас очень важно отключиться и не говорить о футболе. У всех есть семья. Родители заслуживают того, чтобы их сыновья вернулись домой, а не футболисты, и жёны, подруги, дети [заслуживают] того, чтобы отец и муж были дома, а не игрок, обсуждающий футбол. Два с половиной дня действительно полное отключение. У нас пять игр в следующие две недели, но сейчас действительно нужно оставить футбол.

Затем, когда мы встретимся 26 декабря днём, мы проанализируем сегодняшнюю игру (с «Арсеналом» (1:1, 7:8 пен.) в Кубке английской лиги. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы это сделаем. Я почти уверен, что мы извлечём из этого много позитивного. Это выступление, и особенно смена тактики, безусловно, должны придать нам уверенности», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.