Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер: в следующие два дня игроки ничего не услышат
Комментарии

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер рассказал, как игроки команды должны провести праздничные дни.

«В следующие два дня они ничего не услышат. Я думаю, сейчас очень важно отключиться и не говорить о футболе. У всех есть семья. Родители заслуживают того, чтобы их сыновья вернулись домой, а не футболисты, и жёны, подруги, дети [заслуживают] того, чтобы отец и муж были дома, а не игрок, обсуждающий футбол. Два с половиной дня действительно полное отключение. У нас пять игр в следующие две недели, но сейчас действительно нужно оставить футбол.

Затем, когда мы встретимся 26 декабря днём, мы проанализируем сегодняшнюю игру (с «Арсеналом» (1:1, 7:8 пен.) в Кубке английской лиги. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы это сделаем. Я почти уверен, что мы извлечём из этого много позитивного. Это выступление, и особенно смена тактики, безусловно, должны придать нам уверенности», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

