«Или тренер предатель, или в клубе идиоты». Брейдо — об уходе Марко Николича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о покинувшем клуб Марко Николиче. Специалист оставил красно-синих летом этого года, должность главного тренера после него занял Фабио Челестини.

«Когда ушёл Марко, понятно, что [появляются] тезисы: или он предатель, или в клубе идиоты, потеряли такого тренера. Моя задача была в том, чтобы эти тезисы нивелировать. Ну, вот Марко принял такое решение. Не потому что что-то плохое, не потому что кто-то прав, ну вот это его жизнь, его карьера.

Он решил её так строить, где-то в Европе, играть в Лиге конференций», — сказал Брейдо в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».