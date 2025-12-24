Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Или тренер предатель, или в клубе идиоты». Брейдо — об уходе Марко Николича

«Или тренер предатель, или в клубе идиоты». Брейдо — об уходе Марко Николича
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о покинувшем клуб Марко Николиче. Специалист оставил красно-синих летом этого года, должность главного тренера после него занял Фабио Челестини.

«Когда ушёл Марко, понятно, что [появляются] тезисы: или он предатель, или в клубе идиоты, потеряли такого тренера. Моя задача была в том, чтобы эти тезисы нивелировать. Ну, вот Марко принял такое решение. Не потому что что-то плохое, не потому что кто-то прав, ну вот это его жизнь, его карьера.

Он решил её так строить, где-то в Европе, играть в Лиге конференций», — сказал Брейдо в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Он изначально был в тупике». Кирилл Брейдо — о Шпилевском в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android