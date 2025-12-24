Дркушич назвал самую популярную команду РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопрос о самой популярной российской команде. Он выделил два клуба Мир РПЛ — «Зенит» и «Спартак». Но, учитывая свою клубную прописку, словенец отдал предпочтение сине-бело-голубым.

— Какая в Словении самая популярная российская команда?

— Сейчас я бы сказал, что это «Зенит».

— За тобой следят?

— Да-да (смеётся).

— А в России «Зенит» — самая популярная команда?

— Да, a ещё «Спартак». У этих команд самая большая фанатская база. Но я люблю «Зенит», поэтому самой популярной назову именно их, — приводит слова Ваньи Дркушича «Советский спорт».