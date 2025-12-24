Аршавин выделил лучшие трансферы клубов РПЛ летом 2025 года

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выделил лучшие трансферы клубов Мир РПЛ в летнее трансферное окно — 2025.

«Трансферы, которые нравятся… Которые не то чтобы нравятся даже, а которые принесли, мне кажется, клубу ощутимый плюс. Это Жедсон, это Дуглас Аугусто, [Матеус] Алвес, но какие-то есть [также] средние трансферы, какие-то — ниже среднего», — сказал Аршавин в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На зимний перерыв лидером Российской Премьер-Лиги ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37).