Ловчев тремя словами охарактеризовал возможного нового тренера «Спартака» Карседо

Легендарный экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на новости о том, что нынешний главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо может возглавить красно-белых. Ловчев охарактеризовал испанца тремя словами — «очередной зарабатыватель денег».

«Я не знаю, кто это такой, не знаю, что он из себя представляет. Обсуждать надо того, кто добивался чего-то в профессии. Для меня это очередной зарабатыватель денег.

Я смотрел на всё, что творится в «Спартаке», как туда приглашают тренеров. В конце концов, создали бы какой-то совет. Мне мой учитель, мой футбольный отец Никита Павлович Симонян говорил, что ещё при Федуне он ни разу не разговаривал с ним о футболе. И сейчас это продолжается. Есть люди постарше — тот же Родионов, тот же Романцев, которые чего-то добивались, хотя бы с ними советовались бы. А так я не знаю этих людей, честно говоря. Кто это, что это?» — приводит слова Ловчева «Советский спорт».