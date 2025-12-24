Скидки
Сергей Ташуев возглавил «Енисей»

Сергей Ташуев возглавил «Енисей»
Красноярский «Енисей» официально объявил о назначении Сергея Ташуева на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что «Енисей» и Ташуев за первые полгода хотят присмотреться друг к другу и создать трамплин на будущее. А уже в следующем сезоне тренер надеется на усиление состава и постановку высоких целей.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 23 очка после 21 матча. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (48).

Ранее Ташуев возглавлял такие команды, как «Краснодар», «Ахмат», «Кубань», «Анжи» и «Факел». Грозненский «Ахмат» под его руководством занял пятое место в чемпионате России несколько лет назад — это лучший результат в истории клуба. Также Ташуев работал в солигорском «Шахтёре» из Беларуси.

