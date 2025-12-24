Скидки
Россияне оценили действующий лимит на легионеров в РПЛ — ФОМ

Фонд «Общественное Мнение» провёл опрос на тему лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В нём приняли участие 1500 респондентов.

В заявке команды на сезон из 25 игроков можно заявить до 13 легионеров. Как бы вы оценили такое ограничение на число легионеров в команде?

— допустимое число легионеров в команде слишком большое — 22%,
— допустимое число легионеров в команде слишком маленькое — 2%,
— допустимое число легионеров в команде нормальное — 23%,
— ограничений на число легионеров в команде быть не должно — 4%;
— иностранцы не должны играть в российских командах — 14%,
— затрудняюсь ответить — 35%.

