«Сначала возвысили до небес, а потом гнобить начали». Александр Мостовой — о Станковиче

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о бывшем главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче. Сербский специалист покинул клуб в ноябре этого года. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов.

— Так ли был плох Станкович, у которого наибольший процент побед среди тренеров построманцевской эпохи?

— Конечно же, нет! И я об этом много раз говорил. Станкович — прекрасный в прошлом футболист. В Италии и Сербии — легенда! Но попал в среду, когда через клуб прошло два десятка главных тренеров и несколько десятков их помощников. Если бы ему помогали не люди извне, а два-три авторитетных спартаковских ветерана, подобного бы не произошло. Там же тренеров, вроде Тедеско или Абаскаля, с автобусной остановки подбирают. Станковича сначала возвысили до небес, а потом гнобить начали. Хотя сам Станкович в этом ажиотаже абсолютно не виноват. Надо понимать, что футболисты и тренеры — такие же люди, как и остальные. И у них те же житейские проблемы. Узнал, что год назад Деян пережил развод.

А это всегда сказывается на психологическом состоянии любого человека. Плюс «Спартак» — самая популярная в стране команда. Не успел глазом моргнуть, а про твоё моргание уже все говорят. Станкович один раз завёлся, второй… А сербы — парни горячие! И пошло-поехало! Но при этом у него оказался действительно самый большой процент побед. Так что всё не однозначно, — приводит слова Мостового Livesport.