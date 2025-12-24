Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: как можно было позвать в «Спартак» Заболотного и Самошникова?

Червиченко: как можно было позвать в «Спартак» Заболотного и Самошникова?
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал красно-белых за трансферы Ильи Самошникова и Антона Заболотного прошлым летом.

«Для меня абсолютно непонятно, как можно было позвать в «Спартак» Заболотного и Самошникова. Не знаю, может, хотели рассмешить кого-то или расписаться в собственном непрофессионализме. У этих ребят нет уровня и потенциала для того, чтобы потом вместе с командой рассказывать сказки про чемпионские амбиции. Тот, кто делает такой выбор — либо жулик, либо непрофессионал. Меня больше даже не сами спортсмены возмущают, а то, что там сидят такие люди, которые умудряются такой выбор делать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android