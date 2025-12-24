Скидки
Главная Футбол Новости

ФОМ: большая часть опрошенных россиян считает незаслуженным уровень зарплат легионеров РПЛ

Комментарии

Фонд «Общественное Мнение» провёл опрос на тему лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В нём поинтересовались отношением россиян к уровню зарплат иностранных игроков в чемпионате страны. В опросе приняли участие 1500 респондентов.

Бытует мнение, что средняя зарплата легионеров в 3-4 раза превышает среднюю зарплату игроков-россиян. Если это действительно так, то, на ваш взгляд, это скорее заслуженно, справедливо или скорее незаслуженно, несправедливо?

— скорее заслуженно, справедливо — 18%,
— скорее незаслуженно, несправедливо — 57%;
— затрудняюсь ответить, другой ответ — 24%.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

Россияне оценили действующий лимит на легионеров в РПЛ — ФОМ
