ФОМ: большая часть опрошенных россиян считает незаслуженным уровень зарплат легионеров РПЛ

Фонд «Общественное Мнение» провёл опрос на тему лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. В нём поинтересовались отношением россиян к уровню зарплат иностранных игроков в чемпионате страны. В опросе приняли участие 1500 респондентов.

Бытует мнение, что средняя зарплата легионеров в 3-4 раза превышает среднюю зарплату игроков-россиян. Если это действительно так, то, на ваш взгляд, это скорее заслуженно, справедливо или скорее незаслуженно, несправедливо?

— скорее заслуженно, справедливо — 18%,

— скорее незаслуженно, несправедливо — 57%;

— затрудняюсь ответить, другой ответ — 24%.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.