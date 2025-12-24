Кирилл Брейдо оценил полузащитника «Спартака» Жедсона

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о полузащитнике московского «Спартака» Жедсоне Фернандеше. Хавбек присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно — 2025.

«Конечно, Жедсон — классный игрок, и мы видим, что он классный игрок. И по очному матчу могу сказать, что видели, что он очень работоспособный, быстрый, мощный, с техникой. Классный игрок», — сказал Брейдо в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Жедсон провёл 20 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 18 млн.