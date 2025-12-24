Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Комбаров выделил «нового Промеса» в составе «Спартака»

Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос, кто из нынешнего состава красно-белых напоминает ему нидерландского нападающего Квинси Промеса, который считается одним из наиболее ярких легионеров в истории клуба. Он выделил атакующего полузащитника «Спартака» Пабло Солари.

«По последним играм можно выделить Солари. Становится ярко выраженным лидером. Сильнее ли он Промеса? Он ещё не так долго в команде находится. Тот сезон был адаптационным. Сейчас он уже начинает раскрываться, где-то берёт игру на себя, как это делал Промес. Солари, думаю, понял чемпионат, адаптировался к Москве. Это очень важно, потому что многие факторы влияют. Бытовые вопросы тоже влияют на то, как футболист будет раскрываться. Видимо, сейчас пришло время и ему в «Спартаке», в России, в Москве комфортно. Поэтому он становится лидером», — приводит слова Комбарова Legalbet.

