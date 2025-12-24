Юрий Жирков ответил, кто из российских футболистов способен играть в АПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Юрий Жирков ответил на вопрос, кто из российских футболистов способен играть в клубах английской Премьер-лиги. Сам Жирков в своё время защищал цвета лондонского «Челси». В составе «синих» Юрий становился чемпионом Англии.

«Если судить по тем, кто из наших раньше туда уезжал, любой может как выстрелить, так и не выстрелить. Это зависит в том числе и от клуба. У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать.

Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше будет», — приводит слова Жиркова Sport24.