Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков ответил, кто из российских футболистов способен играть в АПЛ

Юрий Жирков ответил, кто из российских футболистов способен играть в АПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Юрий Жирков ответил на вопрос, кто из российских футболистов способен играть в клубах английской Премьер-лиги. Сам Жирков в своё время защищал цвета лондонского «Челси». В составе «синих» Юрий становился чемпионом Англии.

«Если судить по тем, кто из наших раньше туда уезжал, любой может как выстрелить, так и не выстрелить. Это зависит в том числе и от клуба. У нас есть люди, способные заиграть в Англии. Из РПЛ любой может это сделать.

Тот же Батраков в любое время может уехать в Европу. Но, думаю, чем раньше он это сделает, тем лучше будет», — приводит слова Жиркова Sport24.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«В ближайшем будущем, возможно». Юрий Жирков — о возвращении России на международную арену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android