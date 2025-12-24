Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Вадиму Евсееву

Гаджи Гаджиев подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Вадиму Евсееву
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что российский специалист Вадим Евсеев является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вадим Евсеев в ближайшее время возглавит махачкалинское «Динамо».

«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет. Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

49-летний Вадим Евсеев возглавляет новороссийский «Черноморец», выступающий в Лиге Pari.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.

Материалы по теме
«КАМАЗ» растаскивают, Евсеева ждут в РПЛ, «Родина» закупается у Галицкого. Главное в ФНЛ
«КАМАЗ» растаскивают, Евсеева ждут в РПЛ, «Родина» закупается у Галицкого. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android