Гаджи Гаджиев подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Вадиму Евсееву

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что российский специалист Вадим Евсеев является одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вадим Евсеев в ближайшее время возглавит махачкалинское «Динамо».

«Вадим Евсеев — один из кандидатов на должность главного тренера, но решения о назначении пока нет. Чтобы вынести это решение, необходимо, чтобы все собрались: не только клуб, но и руководство республики», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

49-летний Вадим Евсеев возглавляет новороссийский «Черноморец», выступающий в Лиге Pari.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.