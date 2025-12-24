Скидки
Виталий Кафанов отреагировал на новость о возможном назначении в «Рубин»

Виталий Кафанов отреагировал на новость о возможном назначении в «Рубин»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на новость о возможном назначении на пост главного тренера «Рубина». Ранее в СМИ появилась информация, что Кафанов является приоритетным кандидатом в казанский клуб, который намерен уволить действующего наставника Рашида Рахимова.

«На данный момент эту информацию не комментирую. На сегодняшний день я являюсь тренером национальной сборной России», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Рашид Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. На зимнюю паузу в Мир Российской Премьер-Лиге клуб из столицы Татарстана ушёл на седьмом месте в турнирной таблице. В активе казанцев 23 набранных очка в 18 встречах.

