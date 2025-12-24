Скидки
Дркушич: «Зенит» на уровне топ-клуба Европы

Дркушич: «Зенит» на уровне топ-клуба Европы
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич считает, что санкт-петербургский клуб находится на уровне европейской топ-команды. Он не стал исключать, что может позвать партнёров по сборной Словении в «Зенит».

— Скучает ли Яка Бийол по России?
— Не знаю, скучает Яка. Но часто спрашивает. Бийол рассказывал, что ему очень понравилась жизнь в России, он был очень доволен в ЦСКА. Но сейчас счастлив в АПЛ. Это главное.

— Звал ли ты когда-нибудь Бийола или других партнёров по сборной в «Зенит»?
— Думаю, «Зенит» на уровне топ-клуба в Европе. Так что почему бы и нет? — приводит слова Ваньи Дркушича «Советский спорт».

