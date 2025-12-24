Скидки
Дркушич: тяжело назвать Дугласа Сантоса самым сильным защитником РПЛ

Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о своём одноклубнике Дугласе Сантосе. Он признался, что не может назвал бразильца сильнейшим защитником в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Твои одноклубники Луис Энрике и Дуглас Сантос вызываются в сборную Бразилии. Пройдёмся персонально. Дуглас — лучший защитник лиги на данный момент?
— Один из лучших — 100%. У нас здесь в «Зените» очень много хороших защитников: Нино, Эракович. И в других командах есть хорошие защитники. Поэтому тяжело назвать его самым сильным, но один из самых сильных — точно, — приводит слова Дркушича интернет-портал «Советский спорт».

