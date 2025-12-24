Дркушич: хотел бы Кисляка в «Зенит», у него есть потенциал поиграть даже в «Ливерпуле»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника ПФК ЦСКА Матвея Кисляка.

— Кто из россиян смог бы играть в «Ливерпуле», по твоему мнению?

— Мне, кстати, очень нравится Матвей Кисляк из ЦСКА. Он очень хороший игрок, молодой. Считаю, что у него есть самый потенциальный шанс поиграть в «Ливерпуле», да и вообще в одном из самых топовых клубов Европы. Если, конечно же, он этого захочет. Было бы очень приятно увидеть его в стане «мерсисайдцев».

— Чем именно тебя удивляет игра Кисляка?

— Меня удивило, что он в свои 20 лет играет очень самоуверенно, не боится, принимает мячи, забивает голы и отдаёт потрясающие передачи. Он делает на поле почти всё то, что только возможно. И это удивительно!

— Хотел бы его увидеть в «Зените»?

— Конечно! Он очень хороший игрок, и, думаю, он бы помог клубу. Если я считаю, что он сможет играть в топовых клубах Европы, то, естественно, он бы помог и «Зениту», — приводит слова Дркушича «Советский спорт».