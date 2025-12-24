Максим Петров не покинет «Балтику» до конца сезона, несмотря на интерес «Локомотива»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к калининградскому клубу.

Несмотря на переговоры с «Локомотивом» и интерес «Краснодара», Петров решил остаться в «Балтике» до конца сезона.

Петрову 24 года, за «Балтику» он выступает с января 2025-го. В нынешнем сезоне центральный полузащитник провёл 16 матчей на клубном уровне, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт Максима с калининградским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 1,5 млн.