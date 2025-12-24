Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Енисее» объяснили приглашение Ташуева на должность главного тренера

В «Енисее» объяснили приглашение Ташуева на должность главного тренера
Комментарии

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков объяснил, почему руководство красноярского клуба приняло решение утвердить в должности главного тренера первой команды Сергея Ташуева. По состоянию на сегодняшний день «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 23 очка по результатам 21 матча.

— На что опирались при выборе Ташуева? Как пришли к такому выбору?
— Сергей Абуезидович известный и опытный специалист. Было несколько кандидатов, мы их рассматривали и обсуждали. Ташуев добивался хороших результатов, в том числе с «Ахматом», выводил «Анжи» в РПЛ. Решили остановиться на нём, плюс я с ним сам очень хорошо знаком, знаю его сильные качества, как он работает, какую игру ставит, — приводит слова Комкова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Официально
Сергей Ташуев возглавил «Енисей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android