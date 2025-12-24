В «Енисее» объяснили приглашение Ташуева на должность главного тренера

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков объяснил, почему руководство красноярского клуба приняло решение утвердить в должности главного тренера первой команды Сергея Ташуева. По состоянию на сегодняшний день «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 23 очка по результатам 21 матча.

— На что опирались при выборе Ташуева? Как пришли к такому выбору?

— Сергей Абуезидович известный и опытный специалист. Было несколько кандидатов, мы их рассматривали и обсуждали. Ташуев добивался хороших результатов, в том числе с «Ахматом», выводил «Анжи» в РПЛ. Решили остановиться на нём, плюс я с ним сам очень хорошо знаком, знаю его сильные качества, как он работает, какую игру ставит, — приводит слова Комкова «Матч ТВ».