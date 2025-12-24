Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Максима Петрова высказался о будущем игрока на фоне интереса «Локомотива»

Агент Максима Петрова высказался о будущем игрока на фоне интереса «Локомотива»
Комментарии

Футбольный агент Святослав Фёдоров, представляющий интересы хавбека «Балтики» Максима Петрова, высказался о будущем игрока на фоне информации об интересе к нему со стороны московского «Локомотива». Ранее появлялась информация, что железнодорожники готовы выложить за футболиста 100 млн рублей. Агент отметил, что трансферное окно ещё не открылось, поэтому сейчас слишком рано о чём-то говорить.

«На данный момент никакие официальные решения не принимались. Регистрационный период откроется позже, поэтому сейчас слишком рано говорить о каких-либо сценариях», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Максим Петров не покинет «Балтику» до конца сезона, несмотря на интерес «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android