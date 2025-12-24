Агент Максима Петрова высказался о будущем игрока на фоне интереса «Локомотива»

Футбольный агент Святослав Фёдоров, представляющий интересы хавбека «Балтики» Максима Петрова, высказался о будущем игрока на фоне информации об интересе к нему со стороны московского «Локомотива». Ранее появлялась информация, что железнодорожники готовы выложить за футболиста 100 млн рублей. Агент отметил, что трансферное окно ещё не открылось, поэтому сейчас слишком рано о чём-то говорить.

«На данный момент никакие официальные решения не принимались. Регистрационный период откроется позже, поэтому сейчас слишком рано говорить о каких-либо сценариях», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.