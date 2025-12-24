«Я немного суеверен». Оливер Гласнер — о голкиперах «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался об игре голкипера Вальтера Бенитеса в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:1, 7:8 пен.).

«Дин [Хендерсон] – наш номер один, но Вальтер заслуживает играть в кубковых матчах: он отразил пенальти в матче с «Миллуоллом» в третьем раунде, сохранил ворота в неприкосновенности с «Ливерпулем» и очень хорошо тренируется, поэтому он заслуживает играть в этом турнире.

Кроме того, честно говоря, в прошлом году Мэтт Тёрнер был основным вратарём [в Кубке английской лиги], а затем, когда мы играли здесь, на «Эмирейтс», я поменял вратаря. Мы выпустили Дина Хендерсона и проиграли, и я сказал Дину: «Я немного суеверен, я не хочу снова менять вратаря». Вот почему Вальтер остался в воротах, и он показал, что заслужил это», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».