Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Агент Муминов: в ЦСКА считают, что центр поля Баринов-Кисляк-Обляков ― чемпионская история

Агент Муминов: в ЦСКА считают, что центр поля Баринов-Кисляк-Обляков ― чемпионская история
Комментарии

Футбольный агент Кахор Муминов, который работает вместе с представителем полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимиром Кузьмичёвым, высказался о возможном переходе хавбека железнодорожников в ЦСКА.

— Что говорили в ЦСКА?
— Было много аргументов. Тогда ещё был травмирован Вильягра. Но важнее, что на встрече прозвучало следующее: в ЦСКА мечтают о центре поля Баринов, Обляков и Кисляк. Они считают, что это чемпионская история.

— А вы что?
— Сказали Евгению Шевелёву, что обязательно обсудим это с игроком, а ЦСКА предложили обсудить это с клубом. Потому что до этого было обещано в личных беседах, что «Локомотив» отпустит Баринова при хорошем предложении. Обещали, что в Европу отпустят за € 2 млн, а в клуб РПЛ за € 3 млн. Это, кстати, если возвращаться к вопросу уважения к капитану, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Муминовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
