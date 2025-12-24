Скидки
Агент Сулейманова рассказал об интересе к игроку со стороны клубов первой восьмёрки РПЛ

Футбольный агент Кахор Муминов, являющийся представителем нападающего «Ростова» Тимура Сулейманова, рассказал об интересе к форварду со стороны некоторых клубов первой восьмёрки Мир РПЛ.

— О ком речь?
Тимур Сулейманов. Спасибо спортивному директору «Ростова» Рыскину и главному тренеру Альбе. Мы пытались продлить контракт с «Локомотивом». Пару месяцев практически умолял поверить в парня, дать ещё один шанс. Ведь для Сулейманова «Локомотив» — не пустой звук. Да и у него вполне неплохая статистика была в сезоне ― в Кубке шесть голов забил. Но в итоге всё сложилось идеально: он в «Ростове», и сейчас у нас уже есть звонки по Тиме из первой восьмёрки РПЛ. Большое спасибо ростовскому клубу за то, что поверили в парня, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

