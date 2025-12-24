«Спартак» Кострома объявил о подписании Амура Калмыкова

Костромской «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании 31-летнего нападающего Амура Калмыкова. Ранее футболист выступал за такие клубы, как «Арсенал» Тула, «Родина» Москва, «Торпедо» Москва, «Тамбов», «Армавир», «Анжи».

«Амур, добро пожаловать в красно-белую семью, удачи на поле!» — написала пресс-служба костромского «Спартака».

В нынешнем сезоне Калмыков, выступая за тульский «Арсенал», провёл 23 матча во всех турнирах. На счету габаритного нападающего восемь голов и три результативных паса. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 450 тыс.