Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Жемалетдинова раскрыл подробности разговора с Черчесовым перед переходом в «Ахмат»

Агент Жемалетдинова раскрыл подробности разговора с Черчесовым перед переходом в «Ахмат»
Комментарии

Футбольный агент Кахор Муминов, являющий представителем полузащитника «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, раскрыл подробности разговора с главным тренером грозненцев Станиславом Черчесовым перед переходом игрока в клуб.

— Какой трансфер вашего агентства летом был самым тяжёлым?
— Тяжёлым был кейс Рифата Жемалетдинова. Вмешалось невезение. Никто не знал, что Николич уйдёт из ЦСКА. Марко просил клуб продлить контракт с Рифатом, но ушёл сам. Был вариант и с «Фатих Карагюмрюк», когда там ещё тренировал Личка. Марцел подал руководству список из трёх игроков: Карраскаль, Мендес из ЦСКА и Рифат. Но не срослось.

И уже без всякой надежды я набрал Станиславу Саламовичу Черчесову. Сказал ему: «Станислав Саламович, у меня есть к вам просьба, которая вас вряд ли прославит, но добавит дополнительной работы». И знакомый баритон ответил: «Кахор, а когда мы боялись проблем? Пусть прилетает». К тому времени Рифат два месяца тренировался индивидуально, был разобран. Мы благодарны Черчесову за его веру в Жемалетдинова, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Видео
Тренер «Ахмата» Черчесов сыграл в воротах в турнире ветеранов австрийской Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android