Агент Жемалетдинова раскрыл подробности разговора с Черчесовым перед переходом в «Ахмат»

Футбольный агент Кахор Муминов, являющий представителем полузащитника «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, раскрыл подробности разговора с главным тренером грозненцев Станиславом Черчесовым перед переходом игрока в клуб.

— Какой трансфер вашего агентства летом был самым тяжёлым?

— Тяжёлым был кейс Рифата Жемалетдинова. Вмешалось невезение. Никто не знал, что Николич уйдёт из ЦСКА. Марко просил клуб продлить контракт с Рифатом, но ушёл сам. Был вариант и с «Фатих Карагюмрюк», когда там ещё тренировал Личка. Марцел подал руководству список из трёх игроков: Карраскаль, Мендес из ЦСКА и Рифат. Но не срослось.

И уже без всякой надежды я набрал Станиславу Саламовичу Черчесову. Сказал ему: «Станислав Саламович, у меня есть к вам просьба, которая вас вряд ли прославит, но добавит дополнительной работы». И знакомый баритон ответил: «Кахор, а когда мы боялись проблем? Пусть прилетает». К тому времени Рифат два месяца тренировался индивидуально, был разобран. Мы благодарны Черчесову за его веру в Жемалетдинова, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.