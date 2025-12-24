Агент Муминов: цель «Локомотива» — выиграть титул россиянами, она удачно воплощается

Футбольный агент Кахор Муминов высказался о выступлении «Локомотива» в этом сезоне Мир РПЛ. На зимний перерыв железнодорожники ушли, занимая третье место в турнирной таблице чемпионата России.

— И как тебе «Локомотив»?

— Я регулярно общаюсь с людьми, которые формируют игровую философию «Локомотива». Их цель ― выиграть титул с российским костяком. Она удачно воплощается.

— Ты веришь, что это возможно?

— Сезон ещё не закончен, так что возможно. У «Локомотива» миссия, которая вызывает симпатию. Они покупают иностранцев только на те позиции, где свои пока не подросли: Монтес, Рамирес, Ньямси. Глобально ― воспитанникам не то что не перекрывают дорогу, а всегда дают зелёный свет. Это блестящая работа спортивного блока и тренеров. Отпустить вовремя Миранчука и Жемалетдинова – и вот открыта дорога в состав Батракову.

«Локомотив» же даже лидировал в этом сезоне. Если бы не глупые потери домашних очков с «Крыльями» и «Ростовом», ушли бы на зиму первыми. Кстати, в этих матчах с Самарой и Ростовом у меня были смешанные чувства: в обеих играх сработало правило бывших с моими клиентами. В матче «Локомотив» — «Крылья» Вадик Раков выдал суперперформанс во втором тайме — забил пенальти на последней минуте. А за «Ростов» 1+1 [по системе «гол+пас»] оформил Тимур Сулейманов, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.