Агент Муминов высказался о желании ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Футбольный агент Кахор Муминов высказался о желании ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ. Сейчас клубы чемпионата России могут включать в заявку до 13 легионеров и выпускать на поле восемь из них.

— В контексте молодых игроков. Как тебе история с лимитом?

— Протекционизм в разумных пределах всегда полезен. Минспорта все правильно делает. Правда, троечники готовили записку для министра и подставили его. Тезисы сформулировали верно, но с примерами попали впросак.

На самом деле, все ведущие футбольные страны так или иначе защищают свой рынок труда. В Германии лимит на общее количество иностранцев в заявке. Италия, Испания – на количество игроков из стран, не входящих в ЕС. Жёсткий лимит в Турции, жесточайший – в Китае. Все ссылки на отсутствие ограничений в АПЛ не работают. Во-первых, это неправда, там ограничивают число легионеров из третьесортных по уровню развития футбола стран. И потом ― будет в России столько частных клубов, как в Англии, будут наши команды интересны арабским шейхам и американским глобальным корпорациям – тогда можно будет и о лимите, как в Англии, поговорить, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.